Стоматолог Шепитько рассказала о способах восстановления зуба зуб за один день

Потеря зуба на фоне травмы и удаления в летний сезон может испортить отпуск. В настоящее время стоматологи решают данные вопросы буквально за один выходной день. Главный врач стоматологической клиники Виктория Шепитько рассказала, как восстановить зуб за один день. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, восстановить зуб за один выходной день вполне реально: в этих случаях применяется методика имплантации с немедленной нагрузкой. Таким образом, как только хирург-имплантолог помещает в кость имплантат, то ортопед сразу же снимает слепок с челюстей, с которого техник делает индивидуальную коронку.

Медик подчеркнула, что в данном вопросе очень важна слаженность и скорость действий всех участников процесса.

Шепитько уточнила, что это все-таки не настоящий протез, а всего лишь временная коронка, через определенное время ее нужно будет заменить на постоянную.

Она также добавила, что есть и другой способ: в качестве коронки служит удаленный зуб, если его коронковая часть хорошо сохранилась.