Стоматолог Шепитько рассказала о способах восстановления зуба зуб за один день
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Потеря зуба на фоне травмы и удаления в летний сезон может испортить отпуск. В настоящее время стоматологи решают данные вопросы буквально за один выходной день. Главный врач стоматологической клиники Виктория Шепитько рассказала, как восстановить зуб за один день. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По ее словам, восстановить зуб за один выходной день вполне реально: в этих случаях применяется методика имплантации с немедленной нагрузкой. Таким образом, как только хирург-имплантолог помещает в кость имплантат, то ортопед сразу же снимает слепок с челюстей, с которого техник делает индивидуальную коронку.
Медик подчеркнула, что в данном вопросе очень важна слаженность и скорость действий всех участников процесса.
Шепитько уточнила, что это все-таки не настоящий протез, а всего лишь временная коронка, через определенное время ее нужно будет заменить на постоянную.
Она также добавила, что есть и другой способ: в качестве коронки служит удаленный зуб, если его коронковая часть хорошо сохранилась.