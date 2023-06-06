Теледоктор Мясников назвал пути попадания сальмонеллы в общепит Екатеринбурга

В Екатеринбурге произошло массово отравление сальмонеллой клиентов одной из популярных компаний по доставке японской еды. По данным Роспотребнадзора, на объекте выявлены многочисленные антисанитарные нарушения. Заслуженный врач РФ Александр Мясников рассказал о том, как такое могло произойти. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам теледоктора, каждый год от сальмонеллеза в мире умирают более 150 тыс. человек.

Он отметил, что наибольшее число заражений происходит через пищу, прежде всего при употреблении мяса, рыбы и креветок, также оно может произойти через контакты с рептилиями.

Мясников подчеркнул, что любимый многими такой продукт, как суши, является источником всех микробов, в том числе и сальмонеллеза.