Теледоктор Мясников обозначил вопиющим случай отравления медвежатиной в Забайкальском крае
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В одном из сел Забайкальского края 11 человек отравились медвежьим мясом. Региональная прокуратура проводит проверку по данному инциденту. Заслуженный врач РФ Александр Мясников. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, это вопиющий случай, поскольку любому охотнику известно, что медвежатина является опасным мясом.
Он подчеркнул, что для употребления в пищу такого мяса следует провести лабораторный контроль.
Медик отметил, что человек, использующий в своем рационе такое мясо, рискует заболеть трихинеллезом, а впоследствии могут возникнуть симптомы тромбоэмболии, пневмонии, миокардитов.
По мнению Мясникова, у трихинеллеза имеется девять разновидностей и главным источником заражения является свинина.
Он также пояснил, что мясо может стать источником аллергической реакции.