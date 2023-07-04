Теледоктор Мясников обозначил вопиющим случай отравления медвежатиной в Забайкальском крае

В одном из сел Забайкальского края 11 человек отравились медвежьим мясом. Региональная прокуратура проводит проверку по данному инциденту. Заслуженный врач РФ Александр Мясников. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, это вопиющий случай, поскольку любому охотнику известно, что медвежатина является опасным мясом.

Он подчеркнул, что для употребления в пищу такого мяса следует провести лабораторный контроль.

Медик отметил, что человек, использующий в своем рационе такое мясо, рискует заболеть трихинеллезом, а впоследствии могут возникнуть симптомы тромбоэмболии, пневмонии, миокардитов.

По мнению Мясникова, у трихинеллеза имеется девять разновидностей и главным источником заражения является свинина.

Он также пояснил, что мясо может стать источником аллергической реакции.