Теледоктор Мясников оценил возможность появления новых антибиотиков

Согласно результатам исследований ученых из Саратовского госуниверситета и УрФУ, в будущем на основе соединений наночастиц аспарагината хитозана могут быть созданы новые лекарственные препараты, включая антибиотики. Известный телеведущий, заслуженный врач РФ Александр Мясников рассказал о перспективах появления новых антибиотиков и других лекарств на основе хитина членистоногих. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его мнению, аналогичные исследования относительно пользы соединений, содержащихся в частях тел животных, проводятся нередко. Он привел в пример бразильскую гадюку, на основе яда которой были изобретены «Капотен» и «Лизиноприл».

Мясников отметил, что если среди значительного объема исследований найдется «рациональное зерно», то на разработку полноценных лекарственных средств понадобится не менее 15 лет.