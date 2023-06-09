Теледоктор Мясников подверг критике публикацию The Guardian о последствиях коронавируса

По данным издания The Guardian, британские ученые выяснили, какие последствия имеет заболеваемость коронавирусом. После анализа опросов, они пришли к выводу, что половина переболевших не могли работать хотя бы один день в предыдущем месяце, а 20% были полностью неспособны выполнить свои обязанности. При этом состояние многих из них было более опасным, чем у онкобольных. По словам заслуженного врача РФ и телеведущего Александра Мясникова, не стоит верить подобным выводам. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что это субъективное мнение, а не исследования с контрольной группой, к тому же в мире достаточно психованных и нервных людей, у которых всегда то-то болит. Потому все можно назвать обычными спекуляциями.

Врач подчеркнул, что пандемия коронавируса прошла, однако в научном сообществе появляются статьи, не имеющие ничего общего с реальной картиной, а призванные всего лишь привлечь к себе внимание.