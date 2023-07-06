Терапевт Кондрахин прокомментировал необходимость вакцинации против менингококковой инфекции

По словам врача-терапевта Андрея Кондрахина, вакцинация против менингококковой инфекции не входит в календарь прививок, тем не менее при вспышке заболевания можно вакцинироваться по ОМС. Об этом сообщают « Известия ».

Он уточнил, что данная прививка делается однократно, и ее переносимость в разы легче других вакцин.

Медик добавил, что в нашей стране используется российская вакцина, хорошо зарекомендовавшая себя.