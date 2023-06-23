Томск является лидером среди городов РФ по страхованию от укуса клеща
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Жители Томска активно покупают страховые полисы от клещевых укусов, город стал лидером по их приобретению не только в Сибирском федеральном округе, но и в целом по стране. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».
Отмечается, что все томские страховые компании имеют данный продукт.
Добавляется, что в прошлом году в регионе было реализовано около 350 тыс. таких страховок, что на 80 тыс. полисов больше, чем ОСАГО.