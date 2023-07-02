Трихолог Осепян назвала основные причины появления секущихся волос

По словам врача-трихолога Христины Осепян, секущимися волосы могут стать на фоне неправильного ухода, воздействия солнечных лучей и при дефиците витаминов. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что посеченные волосы появляются из-за повреждения кутикулы.

Медик пояснила, что это может быть вызвано дефицитом витаминов, изменением гормонального фона, стрессами, приемом определенных препаратов, а также агрессивным окрашиванием, регулярным использованием термоприборов.

Осепян добавила, что состояние волос может стать хуже на фоне воздействия солнечных лучей.