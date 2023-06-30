У жителя Тувы обнаружили сибирскую язву

Жителя Тувы госпитализировали из-за обнаружения признаком сибирской язвы, сообщил « Интерфакс » со ссылкой на сообщение пресс-службы прокураторы республики.

Прокуратура Барун-Хемчикского района Тувы совместно с специалистами региональных управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ветеринарии и здравоохранения начали проверку в связи с обнаружившейся инфекцией.

«Предварительно установлено, что 23 июня на чабанской стоянке жителя села Бижиктиг-Хая производился убой лошади для сдачи мяса. 29 июня один из участвовавших в убое, обратился в районную больницу по месту жительства с жалобами на ухудшение состояния здоровья», – говорится в сообщении ведомства.

Сейчас на территории Барун-Хемчикского района введены карантинные ограничения. В отношении отдельных жителей проводится медицинская проверка.

В пресс-службе надзорного органа отметили, что конское мясо было без ветеринарного свидетельства. Его успел купить житель города Ак-Довурак. Конина изъята. Специалисты проводят дополнительные лабораторные исследования.

Сибирскую язву вызывают бактерии Bacillus anthracis. К симптомам инфекции относятся покраснения на коже, зуд, высокая температура, расстройства аппетита и головная боль.

Крупнейшая вспышка сибирской язвы в России произошла в 1979 году в Екатеринбурге. По официальным данным Минздрава, из 96 заболевших погибло 64 человека.