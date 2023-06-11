Ученые Колумбии выявили продлевающую жизнь пищевую добавку

По данным колумбийских ученых, дефицит таурина может стать движущей силой старения у млекопитающих, а добавки с этим веществом продлевают жизнь мышей на 12%. Об этом сообщает Science .

Отмечается, что таурин вырабатывается в организме человека.

Добавляется, что в процессе исследования на мышах было выяснено, что это вещество увеличивает среднюю продолжительность жизни на три-четыре дополнительных месяца, что равно семи-восьми человеческим годам. При этом аналогичные выводы сделали ученые после исследования на макаках. В данном случае таурин предотвращает набор веса, уменьшает уровень глюкозы в крови, улучшает иммунитет.

Уточняется, что выработка этого вещества возрастает после тренировки.

Поясняется, что в ходе исследований на людях было выяснено, что с более высоким уровнем таурина были здоровее, реже страдали диабетом, ожирением и гипертонией.