Уролог Мкртчян объяснил коварное свойство «мужского» рака

Рак предстательной железы опасен тем, что на ранних стадиях опухоль никаким образом себя не проявляет. Врач-уролог Карен Мкртчян рассказал о том, как заметить тревожные звонки на ранних стадиях. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, к провоцирующим рак данного органа у мужчин факторами риска являются пожилой возраст, ожирение, генетическая предрасположенность.

Медик подчеркнул, что симптомы рака предстательной железы появляются уже на поздних стадиях, когда наблюдаются осложнения от опухоли, а то и вовсе метастазы. Об этом свидетельствуют кровь в моче, слабость, боли в костях.