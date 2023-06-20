Уролог Мкртчян объяснил коварное свойство «мужского» рака
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Рак предстательной железы опасен тем, что на ранних стадиях опухоль никаким образом себя не проявляет. Врач-уролог Карен Мкртчян рассказал о том, как заметить тревожные звонки на ранних стадиях. Об этом сообщает Life.ru.
По его словам, к провоцирующим рак данного органа у мужчин факторами риска являются пожилой возраст, ожирение, генетическая предрасположенность.
Медик подчеркнул, что симптомы рака предстательной железы появляются уже на поздних стадиях, когда наблюдаются осложнения от опухоли, а то и вовсе метастазы. Об этом свидетельствуют кровь в моче, слабость, боли в костях.