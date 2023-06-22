В Белгородской области ввели карантин из-за бешенства

На территории села Незнамово обнаружено животное, зараженное бешенством. В связи с этим на территории населенного пункта в течение двух месяцев будут действовать ограничительные меры, сообщает bel.ru .

В Старооскольском городском округе на одном из участков села Незнамово введен карантин из-за зараженного бешенством животного. Очаг заболевания обнаружен в районе подстанции, опасный участок в случае бешенства имеет радиус 500 метров.

Ранее на территории Белгородской области уже был объявлен карантин по этой же причине. Бешенство обнаружили в селе Котово и в Старом Осколе. За 2023 год на текущий момент в регионе специалисты установили 20 случаев зараженных бешенством животных.