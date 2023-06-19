В Николаевской области обнаружена холера после разрушения Каховской ГЭС

Возбудитель холеры был обнаружен в Николаевской области после того, как была разрушена дамба Каховской ГЭС в результате атаки. Информации о том, какой именно вибрион или болезнетворный штамм обнаружен, пока нет, newizv.ru .

Ранее после подрыва Каховской ГЭС, некоторые территории России и Украины оказались затоплены. Серьезные последствия атаки обнаружены в Николаевской области. В связи с затоплением территорий в регионе появилась холера. Заболевание представляет собой острую диарейную инфекцию, которая возникает при попадании в организм бактерии Vibrio cholerae. Человек заболевает после употребления зараженной пищи или воды. Также отмечается, что если не начать своевременное лечение, холера может привести к летальному исходу.

В Европе есть только один штамм V. cholerae O1, который вызывает данное заболевание. Но о том, какой штамм обнаружен сейчас на Украине, не сообщается.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что по его сведением в Николаевской области на самом деле обнаружен холероподобный возбудитель, который обладает низкой патогенностью, а значит и холеру вызвать не может.

Однако, по словам эксперта, возникшая ситуация является показателем эпидемионогического неблагополучия. От отмечает, что в связи с загрязненностью водоемов, необходимо принимать соответствующие меры.