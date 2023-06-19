В Николаевской области обнаружили возбудитель холеры

После разрушения Каховской ГЭС и последовавшего затопления в водоемах Николаевской обнаружен возбудитель холеры, сообщили в Минздраве Украины.

Холеровидные вибрионы найдены в реках Ингул и Ингулец, а также в Бужском и Днепро-Бугском лиманах.

В Ингульце и Днепро-Бугском лимане также превышена концентрация кишечной палочки. Не соответствуют нормативам и некоторые другие показатели.

Ранее администрация Одесской области ввела запрет на купание и лов рыбы в Черном море. В пробах воды был зафиксирован целый набор возбудителей опасных заболеваний.

В результате наводнения были смыты в Днепр кладбища, скотомогильники и свалки мусора.