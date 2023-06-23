В Роспотребнадзоре дали оценку информации об очагах чумы на границе с Россией

Роспотребнадзор России подтверждает отсутствие случаев заражения человека чумой на территории страны с 2017 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Однако, в связи с появившейся информацией о новых очагах распространения чумы на границе с Монголией, Российские власти принимают меры по контролю и предотвращению распространения этого заболевания.

Ведомство подчеркивает, что ситуация на территориях, граничащих с Россией, находится на контроле. Роспотребнадзор принимает все необходимые меры для предотвращения внесения чумы на территорию страны. Контрольные мероприятия и мониторинг проводятся с целью своевременного выявления и ликвидации любых возможных очагов инфекции.

Важно отметить, что чума является опасным инфекционным заболеванием, поэтому гражданам необходимо соблюдать меры предосторожности, включая соблюдение гигиены, избегание контакта с дикими животными и посещение медицинских учреждений при появлении симптомов, связанных с чумой.