В России провели первую операцию на репродуктивных органах с помощью робота-хирурга

В Кубанской больнице провели первую в России операцию по спасению женского репродуктивного здоровья с участием робота-хирурга.

Как сообщила заместитель губернатора края Анна Минькова, для проведения операции был использован робо-хирург da Vinci Xi, который помог врачам вылечить пациентку с опущенными органами таза.

Как отмечает Минькова, такие операции помогут стать родителями огромному количеству женщин в России. Ранее при подобном диагнозе устанавливался сетчатый имплант, но он подходил не к любому организму.

Автором методики является профессор Димитриос Боловис, который обеспечил кубанских врачей нужными рабочими материалами и поддерживал связь с ними прямо во время операции.

Робот активно используется врачами еще с 2021 года. В 2022 году система использовалась на 82 операциях. Операция в кубанской больнице стала первой для России.