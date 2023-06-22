В Свердловскую область привезли более 20 тонн зараженных абрикосов из Казахстана

В Свердловскую область из Казахстана привезли 21 тонну абрикосов. На месте в партии фруктов нашли живые личинки сливовой плодожорки, сообщает tagilcity.ru .

Несмотря на наличие вредителя, Россельхознадзором фрукты допущены к продаже в торговых точках Свердловской области. В ведомстве отметили, что личинки не опасны для людей. В регионе сливовая плодожорка может нанести вред только сливовым деревьям.

Паразит, находясь в состоянии личинки, нарушает работу сосудистой системы сливы, в результате прекращается движение жизненно важных для растения веществ. Из-за вмешательства вредителя плоды останавливаются в росте.