В Волгограде врачи спасли жизнь беременной женщине, страдающей редким заболеванием

Сотрудники волгоградской областной больницы №1 вместе с докторами из Москвы спасли беременную женщину, у которой была обнаружена редкая аутоиммунная гемолитическая анемия, novostivolgograda.ru .

Над спасением женщины работали специалисты из Волгограда и московских НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова и НМИЦ гематологии Минздрава РФ.

Местная жительница поступила в медицинское учреждение, когда срок был 20-21-я неделя. Специалисты провели обследование, в ходе которого была выявлена редкая патология. При госпитализации женщина жаловалась на слабость, одышку, головокружения, очень сильные отеки. Врачи поместили пациентку в реанимацию, она находилась под наблюдением специалистов 12 недель. В ходе лечения ей была проведена интенсивная терапия и переливание крови. Медикам удалось стабилизировать состояние женщины.

В перинатальном центре №2 жительнице Волгограда сделали кесарево сечение. На свет появилась здоровая девочка.