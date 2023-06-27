Вирусолог Аграновский объяснил опасность норовируса, от которого нет вакцин

В нескольких детсадах Свердловской области произошла вспышка норовирусной кишечной инфекции. Почти 30 дошкольников заразились. Профессор МГУ, вирусолог Алексей Аграновский рассказал, что представляет собой норовирус, чем он опасен и как распространяется. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что это дальний родственник вируса полиомиелита, энцефаломиокардита и прочих.

По словам специалиста, вспышки норовируса бывают, однако вакцин против него на сегодняшний день не имеется.

Аграновский пояснил, что для его ликвидации необходимо соблюдать гигиену, проходить поддерживающую терапию и карантин.

Он подчеркнул, что у детей норовирус протекает тяжелее, чем у взрослых, но паника из-за него является лишней.