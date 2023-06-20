Вирусолог Альштейн дал оценку вероятности эпидемии холеры в России

По словам вирусолога Анатолия Альштейна, эпидемия холеры в нашей стране исключена. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он уточнил, что выявленный в недавнем времени возбудитель заболевания в Николаевской области на Украине не относится к патогенным организмам и контролируется санитарной эпидемиологической службой.

По мнению специалиста, на распространение холеры очень хорошо оказывает противодействие кипяченая вода, нормальная канализация и регулярное мытье рук.

Он подчеркнул, что в цивилизованных государствах данное заболевание не доставляет больших хлопот.

Напомним, что ранее в водоемах Николаевской области было зафиксировано наличие холеровидного вибриона.