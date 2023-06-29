Волгоградские медики спасли жизнь женщине по дороге в больницу

Бригада скорой помощи прибыла на вызов к местной жительнице, во время госпитализации у пациентки развился острый инфаркт миокарда. Медики экстренной службы поняли, что женщина может не доехать до больницы, поэтому приняли решение прямо по дороге провести тромболизис. Специалисты ввели пациентке препарат, который разрушил тромб, вызвавший инфаркт.

Решительность медицинских работников спасла жизнь женщины. После прибытия в больницу No25 ее немедленно отправили в ангиографическую операционную.

После операции в течение двух суток пациентка была в реанимации, но ей стало лучше и через неделю она смогла поехать домой.