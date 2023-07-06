Врач Березовский назвал риски при заплыве в сомнительном водоеме

По словам врача Дмитрия Березовского, при купании в небезопасных водоемах имеются риски заражения холерой, лептоспирозом, энтеровирусной, грибковой инфекцией и вирусным гепатитом А. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что прежде всего это относится к водоемам с застойной водой, которая является рассадником микроорганизмов. При этом при попадании в рот и нос мутной воды не следует начинать лечение до появления симптомов.

По мнению медика, не всегда попадание возбудителя вируса в организм человека приводит к развитию болезни.

Березовский подчеркнул, что при наличии симптомов кишечной инфекции не стоит заниматься самолечением.

Он отметил, что купание в мутной воде нередко приводит к различным заболеваниям глаз.