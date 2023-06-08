Врач Близнюк назвала бессимптомно протекающее более чем у половины женщин заболевание

По словам акушера-гинеколога Елены Близнюк, хламидиоз имеет бессимптомное течение более чем у 60% женщин и почти 50% мужчин. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она уточнила, что это заболевание в настоящее время выходит на первое место по числу случаев среди венерических заболеваний.

По мнению медика, причина вся в том, что раз нет симптомов, то, соответственно, отсутствует и лечение, а заболевание прогрессирует и через некоторое время может перерасти в серьезные осложнения.

Близнюк пояснила, что это может привести к поражению цервикального канала шейки матки и развитию спаечных процессов, что в итоге заканчивается бесплодием или внематочной беременностью.