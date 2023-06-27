Врач Эдигер определил смертельную опасность авиаперелетов

По словам врача Александра Эдигера, авиаперелеты являются не только наиболее быстрым и комфортным способом путешествия, но самым опасным для здоровья. Он рассказал, сколько часов перелета считаются безопасными и способы защиты в самолете. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что факторы риска увеличиваются при полетах, длительностью выше пяти часов, поскольку запасы выносливости человека ограничены, прежде всего это связано с пассажирами, имеющими хронические заболевания.

Медик пояснил, что вред перелета в том, что неудобная сидячая поза в течение долгого полета приводит к нарушению кровообращения, которое может привести к осложнениям. Также при наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы резкие изменения артериального давления могут привести к появлениям спазмов.

Эдигер также добавил, что опасны полеты в полярных зонах, поскольку это приводит к получению серьезных радиационных доз.