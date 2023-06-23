Врач-эндокринолог Калинчев перечислил основные ошибки диабетиков

По словам врача-эндокринолога Алексея Калинчева, главной ошибкой диабетиков является легкомысленное отношение к своему заболеванию. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он пояснил, что диабетики бывают инсулинозависимыми, то есть у них болезнь проявляется в детстве, и инсулинонезависимыми, у которых диабет является осложнением ожирения.

По мнению медика, больные диабетом не понимают серьезность и опасность диабета, не принимают на регулярной основе необходимые препараты, не посещают плановые обследования.

Калинчев подчеркнул, что большинства осложнений можно избежать, если понимать серьезность положения.

Он отметил, что такое отношение к своему здоровью нельзя объяснять трудностями в финансовом плане, поскольку лекарства больным сахарным диабетом предоставляют бесплатно.