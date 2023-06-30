Врач Галлямова назвала причины лечения кожных заболеваний косметическими процедурами
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По словам врача-дерматолога Юлии Галлямовой, косметические процедуры вроде лазерного удаления, химического пилинга или инъекций ботокса оказывают помощь при лечении некоторых кожных или волосистых заболеваний. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Отмечается, что об этом уже имеется ряд научных исследований.
В качестве примера медик привела плазмотерапию, которая используется при лечении многих заболеваний волос и волосистой части головы, но исследования показали ее эффективность при лечении псориаза.