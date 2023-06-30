Врач Галлямова назвала причины лечения кожных заболеваний косметическими процедурами

По словам врача-дерматолога Юлии Галлямовой, косметические процедуры вроде лазерного удаления, химического пилинга или инъекций ботокса оказывают помощь при лечении некоторых кожных или волосистых заболеваний. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Отмечается, что об этом уже имеется ряд научных исследований.

В качестве примера медик привела плазмотерапию, которая используется при лечении многих заболеваний волос и волосистой части головы, но исследования показали ее эффективность при лечении псориаза.