Врач-гинеколог Орфанова дала советы по избавлению от отеков во время беременности

Отеки во время беременности могут стать следствием изменений гормонального баланса и увеличения объема крови, кроме того, причиной может стать недостаточное кровообращение на фоне изменившихся размеров матки. Врач акушер-гинеколог Идилия Орфанова перечислила методы борьбы с отечностью. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, следует увеличить объем потребления воды, снизить объем соли в рационе, поднимать ноги, лежа на спине.

Медик также советует отказаться от каблуков и неудобной обуви, выполнять физические упражнения, чаще отдыхать.

Орфанова также подчеркнула, что не следует волноваться по поводу утренней отечности, поскольку она проходит в течение пары часов.