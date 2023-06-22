Врач Гончаров перечислил причины плохого самочувствия жителей РФ в летний сезон

В последние дни жители РФ часто жалуются на головные боли, усталость и общее недомогание. Врач-терапевт Игорь Гончаров объяснил картину и дал рекомендации, как пережить данный период. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, многие связывают это с магнитными вспышками на солнце и иными явлениями природы.

Он уточнил, что особой динамики по пациентам не наблюдается.

Медик добавил, что следует соблюдать питьевой режим, людям, у которых имеется склонность к отекам, необходимо увеличить дозу мочегонных препаратов, но в этом случае обязательная консультация врача.

Также Гончаров советует чаще делать проветривание помещения.