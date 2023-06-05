Врач-иммунолог Крючков объяснил принципы проявления скрытого коронавируса

В нашей стране зафиксирован рост заболеваемости метапневмовирусом. Многие медики называют его вторым ковидом. По словам врача-иммунолога Николая Крючкова, данный вирус давно известен и не так явен среди ОРВИ. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что метапневмовирус не настолько популярен среди вирусов, как, например, аденовирус или грипп.

Крючков подтвердил, что эпидемии на данный момент нет, поскольку HMPV давно адаптировался, и точно отличить его от ОРВИ нельзя.

По мнению медика, коронавирус никуда не делся и более опасен, поскольку достаточно случаев скрытой заболеваемости коронавирусом.