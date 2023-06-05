Врач-иммунолог Крючков объяснил принципы проявления скрытого коронавируса
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В нашей стране зафиксирован рост заболеваемости метапневмовирусом. Многие медики называют его вторым ковидом. По словам врача-иммунолога Николая Крючкова, данный вирус давно известен и не так явен среди ОРВИ. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он отметил, что метапневмовирус не настолько популярен среди вирусов, как, например, аденовирус или грипп.
Крючков подтвердил, что эпидемии на данный момент нет, поскольку HMPV давно адаптировался, и точно отличить его от ОРВИ нельзя.
По мнению медика, коронавирус никуда не делся и более опасен, поскольку достаточно случаев скрытой заболеваемости коронавирусом.