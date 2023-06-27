Врач Кадин перечислил наиболее опасные народные методы лечения гипертонии
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По словам врача-кардиолога Сергея Кадина, гипертоники нередко применяют народные методы лечения заболевания, но увлечение такими способами может стать причиной тяжелых последствий для здоровья. Об этом сообщает Life.ru.
Он отметил, что на самом деле никаких истинно народных средств от гипертонии нет, поскольку в те далекие времена, когда формировалось лечение травами, ничего не знали об артериальном давлении. Только некоторые растения дают определенный эффект в борьбе с болезнью.
Медик добавил, что гипертоникам ни в коем случае нельзя принимать слишком жарки и долгие бани и сауны, поскольку это может привести к гипертоническому кризу. Таким образом, для гипертоников бани могут быть небольшими по времени и умеренно жаркими.