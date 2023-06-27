Врач Кадин перечислил наиболее опасные народные методы лечения гипертонии

По словам врача-кардиолога Сергея Кадина, гипертоники нередко применяют народные методы лечения заболевания, но увлечение такими способами может стать причиной тяжелых последствий для здоровья. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что на самом деле никаких истинно народных средств от гипертонии нет, поскольку в те далекие времена, когда формировалось лечение травами, ничего не знали об артериальном давлении. Только некоторые растения дают определенный эффект в борьбе с болезнью.

Медик добавил, что гипертоникам ни в коем случае нельзя принимать слишком жарки и долгие бани и сауны, поскольку это может привести к гипертоническому кризу. Таким образом, для гипертоников бани могут быть небольшими по времени и умеренно жаркими.