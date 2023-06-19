Врач Колиев назвал явные причины возникновения аритмии

По словам врача-кардиолога Вячеслава Колиева, причины возникновения аритмии делятся на две категории: функциональные, которые не связаны с поражениями сердца, и патологические, которые вызваны непосредственно сердечными заболеваниями. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он уточнил, что развитию первой категории заболевания способствуют употребление кофеина, чая, острой пищи, стресс, нарушения сна, сильное умственное и физическое напряжение, проблемы желудочно-кишечного тракта, прием определенных лекарств.

Медик добавил, что патологическими причинами являются ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, кардиомиопатия, миокардит, пороки сердца.

По мнению Колиева, есть синусовая и дыхательная аритмии, связанные с фазами дыхания и наиболее часто они встречаются у молодых людей.

Он отметил, что согласно статистике число людей, которые страдают разными формами этого заболевания, составляет свыше 100 тыс. человек на один миллион.