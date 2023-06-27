Врач Кондрахин назвал способы унять зуд после укуса комара
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Летом время, проведенное на природе, может обернуться проблемами, поскольку активизируются комары. Их укусы не только сопровождаются неприятными ощущениями, но и могут быть опасны. Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, как унять зуд и снять воспаление от укуса. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По его мнению, укусы комара являются серьезной проблемой для людей с аллергией.
Медик уточнил, что место укуса комара следует сразу охладить, поскольку это снимет зуд и предотвратит образование сильного отека. Также можно протирать место укуса раствором соды.
Кондрахин подчеркнул, что наиболее действенным методом от укусов являются антигистаминные мази.