Врач Кондрахин назвал способы унять зуд после укуса комара

Летом время, проведенное на природе, может обернуться проблемами, поскольку активизируются комары. Их укусы не только сопровождаются неприятными ощущениями, но и могут быть опасны. Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, как унять зуд и снять воспаление от укуса. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».