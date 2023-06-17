Врач Кондрахин назвал способы защиты от вирусов в общественном транспорте

По словам врача-терапевта Андрея Кондрахина, в общественном транспорте имеется большая вероятность заразиться вирусными заболеваниями, распространяемых воздушно-капельным путем. Об этом сообщает Life.ru .

Он сообщил, что обезопасить себя можно, если после улицы дома прополоскать горло, промыть нос и обработать руки.

Медик также рекомендовал отказаться от употребления пищи на улице, поскольку губы тоже являются объектом атаки вирусов.

Он подчеркнул, что при нахождении в одном пространстве с потенциально больным человеком следует покинуть место либо надеть маску.