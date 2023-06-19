Врач Копосов перечислил основные мифы о лечении рака
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По словам врача-онколога Павла Копосова, ни одна чудодейственная добавка, БАД и диета не способствуют борьбе с раком. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что на данный момент не имеется ни одного исследования в области онкологии, подтверждающего, что какой-то продукт питания предотвращает или способствует развитию онкологических заболеваний.
Кроме того, не следует увлекаться и народной медициной, потому что толку от такого лечения в домашних условиях нет.
По мнению медика, рак начинается с мутации на уровне ДНК-клеток.