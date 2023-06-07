Врач Леоненко назвал способы распознавания остеопата-шарлатана

По словам врача-остеопата Андрея Леоненко, в случае если врач данной специализации отказывается подтвердить свое профессиональное образование и сделать нормальную диагностику, то от его услуг лучше отказаться. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что врачу-остеопату недостаточно иметь только профильное высшее медобразование, необходимо еще иметь второе образование, а именно окончить школу остеопатии.

По мнению медика, если не имеется именно дополнительного образования, то от услуг такого врача следует отказаться. Кроме того, его данные должны быть в Едином национальном регистре остеопатов.

Леоненко также отметил, что пациента должны насторожить обещания решить его проблему за один раз, невнятные объяснения о плохом самочувствии, стремление лечить при имеющихся боле серьезных заболеваниях.