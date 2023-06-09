Врач Миргородская назвала способы определить приводящую к полной слепоте болезнь

По словам врача-офтальмолога Светланы Миргородской, глаукома является опасным заболеванием, которое может привести к полной слепоте, при этом болезнь изначально не проявляет себя, но ее можно определить по отдельным признакам. Об этом сообщает Life.ru .

Она пояснила, что симптомы глаукомы проявляются на поздних стадиях, и ухудшающееся зрение на этой стадии восстановить уже нельзя.

Медик отметила, что симптомами глаукомы являются покраснение глаз, слезотечение, появление пелены или радужных кругов перед глазами, затуманенное зрение.

Миргородская подчеркнула, что на ранней стадии болезнь лечится легко, при первых же признаках следует обратиться к врачу, который измерит внутриглазное давление. На вышеуказанные симптомы стоит обратить внимание людям старше 40 лет и с наличием наследственной предрасположенности к заболеванию.