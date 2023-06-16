Врач Мясников опроверг вероятность появления отека мозга из-за воды

Ведущий врач по инфекционным болезням Андрей Поздняков сообщал о возможных рисках для здоровья при неумеренном употреблении воды, то есть избыточный объем воды в организме может стать причиной отека мозга. Известный телеведущий. Заслуженный врач РФ Александр Мясников развеял эти мифы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его мнению, данная теория является полной ерундой. Однако если человек пьет до 10 литров воды, то она способна разводить натрий, что может привести к отеку мозга, но это уже психогенная полидипсия.

Мясников отметил, что пить воду надо только в тех случаях, когда имеется чувство жажды. Здоровому человеку требуется примерно до литра воды в день, при этом даже литр – это много, поскольку вместе с пищей человек получат около 750 мл воды.

По его словам, больше трех литров воды выпивать в день смертельно опасно.