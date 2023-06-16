Врач Мясников опроверг вероятность появления отека мозга из-за воды
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Ведущий врач по инфекционным болезням Андрей Поздняков сообщал о возможных рисках для здоровья при неумеренном употреблении воды, то есть избыточный объем воды в организме может стать причиной отека мозга. Известный телеведущий. Заслуженный врач РФ Александр Мясников развеял эти мифы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его мнению, данная теория является полной ерундой. Однако если человек пьет до 10 литров воды, то она способна разводить натрий, что может привести к отеку мозга, но это уже психогенная полидипсия.
Мясников отметил, что пить воду надо только в тех случаях, когда имеется чувство жажды. Здоровому человеку требуется примерно до литра воды в день, при этом даже литр – это много, поскольку вместе с пищей человек получат около 750 мл воды.
По его словам, больше трех литров воды выпивать в день смертельно опасно.