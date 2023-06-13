Врач-нарколог Гончаров дал оценку пользе пищевых добавок от опьянения
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По словам врача-нарколога Олега Гончарова, во всем мире не имеется ни одной добавки, снижающей всасывание алкоголя. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он отметил, что алкогольный напиток попадает прежде всего в печень, впоследствии в мозг, что приводит к опьянению
Медик выразил сомнение, что пищевые добавки имеют свойство снимать его симптомы.
Ранее сообщалось, что учеными МФТИ разработана БАД, позволяющая снять симптомы опьянения у человека.