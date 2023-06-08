Врач назвала таящие в себе опасность бьюти-процедуры

По словам врача-терапевта Оксаны Пивоваровой, наиболее небезопасными для здоровья бьюти-процедурами являются татуаж, ботокс и пластика груди. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что одной из опасностей при проведении татуажа можно считать использование красящего пигмента, который способен вызвать тяжелую аллергию и воспаление. Также не исключено попадание инфекции.

Врач уточнила, что не менее серьезно следует отнестись к инъекциям ботокса, так как он способен вызвать сильную аллергию или инфицирование.

Пивоварова также упомянула и пластику груди. У нерожавших женщин такая процедура может повлиять на дальнейшее грудное вскармливание. Кроме того, не исключены и воспаления, нагноения, вплоть до абсцессов и флегмон.

Медик подчеркнула, что при желании изменить внешность следует внимательно отнестись к выбору специалиста.