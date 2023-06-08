Врач-остеопат Фролов перечислил наиболее частые причины боли в шее

По словам врача-остеопата Владимира Фролова, эмоциональное длительное напряжение, тревожные расстройства и неудобное положение являются причинами болей в шее. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что наиболее часто на данный недуг жалуются люди, в силу своей специальности вынужденные сидеть длительное время за компьютером на рабочем месте.

Медик пояснил, что при ощущении болей в шее необходимо незамедлительно обратиться к мануальному терапевту и остеопату.