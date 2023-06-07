Врач Пивоварова назвала способы оказания первой помощи при тепловом ударе
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По словам врача-терапевта Оксаны Пивоваровой, при подозрении на тепловой удар пострадавшему при первых же признаках проявления следует вызвать скорую помощь. Об этом сообщает NEWS.ru.
Она отметила, что признаками теплового удара являются покраснение кожи, головокружение, слабость, тахикардия, тошнота, головная боль и обморок.
Медик добавила, что пострадавшего следует положить в тень или прохладное место и сделать холодный компресс. Если человек не потерял сознание, то необходимо дать ему выпить прохладную воду небольшими глотками, в которую можно добавить чайную ложку соли.