Врач Пивоварова назвала способы оказания первой помощи при тепловом ударе

По словам врача-терапевта Оксаны Пивоваровой, при подозрении на тепловой удар пострадавшему при первых же признаках проявления следует вызвать скорую помощь. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она отметила, что признаками теплового удара являются покраснение кожи, головокружение, слабость, тахикардия, тошнота, головная боль и обморок.

Медик добавила, что пострадавшего следует положить в тень или прохладное место и сделать холодный компресс. Если человек не потерял сознание, то необходимо дать ему выпить прохладную воду небольшими глотками, в которую можно добавить чайную ложку соли.





