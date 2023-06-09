Врач Сергеева объяснила причины обязательного лечения храпа

Как правило, храп мешает не тому, кто именно храпит, а тем, кто спит с храпящим человеком в одной комнате. По словам врача-отоларинголога Наталии Сергеевой, тем не менее для некоторых храпящих людей он может представлять большую опасность. Об этом сообщает Life.ru .

Она пояснила, что храп сопровождается задержками дыхания, что в свою очередь делает невозможным поступление кислорода к мозгу, иным органам и тканям.

По мнению медика, эпизоды апноэ не проходят бесследно для здоровья, из-за них, как правило, наблюдается повышение давления, развивается аритмия, возрастает риск развития инсульта, инфаркта и внезапной сердечной смерти.

Она уточнила, что для борьбы с храпом можно поменять подушку или положение во время сна, специальные упражнения для укрепления тонуса верхнего неба. Но в любом случае обращение к врачу неизбежно.