Врач Шехян рассказал о последствиях употребления мяса дичи в пищу

Многие жители Сибири и Дальнего Востока любят употреблять в пищу мясо дичи. Тем не менее нередко данная трапеза может грозить заражением паразитами. По словам врача Гранта Шехяна, в медвежьем мясе могут быть черви трихинеллы, которые могут проникнуть во все мышцы человека, в том числе и в сердце. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что более половины медведей являются носителями трихинелл, то есть маленьких червей из отряда нематод.

По мнению медика, при наличии трихинелл в организме человека появляются тошнота, изжога, диарея, потом лихорадка, боль в суставах, мышечная слабость вплоть до дисфункции мышц, поражение центральной нервной системы.

Шехян подчеркнул, что это может привести к летальному исходу. Поэтому перед употреблением обязателен ветеринарный контроль мяса медведя, а также прогревать его до 77 °С внутри, однако замораживание мяса не приводит к избавлению от трихинеллы.