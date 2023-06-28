Врач Вялов рассказал об опасности применения соды при изжоге

По словам врача-гастроэнтеролога Сергея Вялова, применение соды для снятия симптомов изжоги может навредить пищеводу. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он уточнил, что данный способ применялся в прошлые века от безысходности, однако уже давно известно, что рассчитать верную дозировку соды по самочувствию человека невозможно, а ошибка может стоить химического ожога пищевода.

Медик добавил, что также следует не путать изжогу с другими симптомами: так, для изжоги характерно всегда жжение за ребрами в груди, а не в животе или в горле.

Он рекомендует при изжоге пить воду или другую густую жидкость, в крайнем случае средства из группы антацидов.