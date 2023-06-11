Заболеваемость сахарным диабетом в северной столице увеличилась в пять раз за последние полвека
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Количество людей с сахарным диабетом в северной столице увеличилось в пять раз за последнюю половину века. Об этом сообщают «Народные новости» со ссылкой на петербургский комитет по здравоохранению.
Уточняется, что на начало текущего месяца в Санкт-Петербурге зафиксировано более 168 тыс. человек с данным диагнозом. Это связано и с улучшением качества медслуг: так, продолжительность жизни жителей РФ с указанным заболеванием выросла, поэтому их численность стала больше.
Отмечается, что более 90% из них имеют сахарный диабет II типа. Лекарственные препараты получают почти 70% человек, инсулин – более 20%. Немногим больше трети являются федеральными льготниками, свыше 60% - региональными.