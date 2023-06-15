Жители РФ рассказали о способах экономии на медуслугах

Согласно результатам опроса, треть жителей предпочитают терпеть боль и избегают похода к врачу в силу высокой стоимости лечения, причем более 10% из этого числа по той же причине откладывают походы к стоматологу. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на онлайн-сервис по управлению здоровьем Budu.

Отмечается, что в целях экономии средств почти треть жителей РФ предпочитают посещать врачей в бюджетных поликлиниках, примерно такое же число россиян сдают анализы по ОМС, каждый пятый россиянин изучает скидки и акции на медуслуги.

Добавляется, что 16% респондентов считают, достаточно хорошо знают свой организм, в связи с чем чаще лечатся самостоятельно вместо посещения врача.

Поясняется, что треть опрошенных не пользуются платной медициной.

Также наибольший спрос на платные услуги врачей был на стоматологов, психологов, неврологов и урологов.