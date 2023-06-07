Жительница Нижнего Новгорода рассказала о пользе фототерапии при онкодиагнозе

В России проходит проект «Химия была, но мы расстались», направленный на применение фототерапии в качестве психологической помощи людям, имеющим онкологические заболевания. О том, как фототерапия помогла справиться с раковыми опухолями жительнице Нижнего Новгорода, сообщает pravda-nn.ru .

Одна из участниц проекта, жительница этого города, узнала о своем диагнозе в 29 лет, находясь в декрете. Ей был поставлен рак молочной железы. Наиболее сложным для нее стало не лечение, а принятие себя. Девушке удалось победить рак, именно это сподвигло ее принять участие в конкурсе.

В проекте «Химия была, но мы расстались» люди, справившиеся с онкологией, рассказывают о своих историях преодоления и участвуют в фотосессии, по итогам которой проходит фотовыставка.

По словам главного врача Нижегородского областного онкодиспансера Сергея Гамаюнова, в лечении рака фототерапия также является важным направлением, истории служат вдохновением и мотивацией пациентов бороться с болезнью. В связи с чем вкупе с медицинским и лекарственным это лечение становится наиболее действенным.