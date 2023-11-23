Более ста рабочих занимаются возведением нового дома для переселенцев из аварийного жилья в Подольске

На улице Плещеевская в подмосковном Подольске продолжается строительство дома с квартирами для переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства стройкомплекса.

Отмечается, что строители уже завершили установку оконных блоков и приступили к утеплению фасада. Помимо этого, выполняется монтаж внутренних инженерных сетей, штукатурные работы на верхних этажах.

Квартиры в данной новостройке получат более восьмидесяти семей, таким образом, общая расселяемая площадь составит более трех тысяч «квадратов». Примечательно, что завершить все строительные работы планируется до конца текущего года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев предложил бесплатно устанавливать системы газовой безопасности для социально незащищенных жителей Подмосковья.