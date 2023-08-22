Более восьмиста дольщиков ЖК «Большое Путилково» скоро получат ключи от своих квартир

В жилом комплексе «Большое Путилково» городского округа Красногорск введи в эксплуатацию два последних корпуса третьей очереди. Об этом сообщили в региональном Министерстве жилполитики.

Отмечается, что соответствующее разрешение уже выдало ведомство девелоперу проекта Группе «Самолет». Корпус №22 — это многосекционный 12-этажный дом Г-образной формы. Корпус №23 представлен тремя 17-этажными зданиями, соединенными одноэтажным ритейлом.

Первые этажи обоих домов заняли коммерческие помещения суммарной площадью более трех тысяч квадратных метров. Для удобства будущих владельцев и арендаторов такие помещения оборудовали панорамным остеклением — витринами.

В настоящий момент на территории ЖК уже работают два детских сада и школа. А всего в рамках проекта создадут несколько образовательных объектов на 7,5 тысяч мест, возведут поликлинику, подстанцию скорой помощи, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и футбольным тренировочным полем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил четко отслеживать направленность бизнеса, который будет открываться в помещениях на первых-вторых этажах жилых многоквартирных домов.