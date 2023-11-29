Два новых корпуса в подмосковном ЖК «Новое Медведково» начали заселять

Корпусы № 36 и № 37 на территории жилого комплекса «Новое Медведково» в городском округе Мытищи ввели в эксплуатацию, стартовала выдача ключей владельцам квартир. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилполитики Подмосковья.

Отмечается, что 17-18-этажные дома рассчитаны в общей сложности на пятьсот квартир общей жилой площадью около двадцати пяти тысяч квадратных метров. Планировочные решения, как классические, так и евроформата с просторными лоджиями.

На сегодняшний день в ЖК «Новое Медведково» построены и введены в эксплуатацию 31 корпус из 37 запланированных.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что уже более ста объектов восстановили подмосковные строители на новых территориях России.